Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 58 из 86 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты шесть беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 22 декабря 2025 года российские военные выпустили по Украине 86 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 58 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 26 ударных БПЛА в 12 локациях и падения фрагментов в одной локации. Причинен значительный ущерб в Днепропетровской области.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 22 декабря на территории Российской Федерации были перехвачены шесть украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Краснодарского края, над акваторией Черного моря, над территорией Брянской области. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.