22 декабря 2025
22 декабря 2025
22 декабря 2025
22 декабря 2025
Мир

США преследуют в Карибском заливе идущий в Венесуэлу танкер – третий за неделю

США
Венесуэла
время публикации: 22 декабря 2025 г., 09:25 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 09:30
U.S. Attorney General's Office/X via AP

Береговая охрана США преследует в международных водах Карибского моря недалеко от Венесуэлы танкер Bella 1, который, как утверждается, принадлежит к "теневому флоту", позволяющему Венесуэле обходить санкции.

Американский представитель сообщил, что на данном этапе захват судна не проводится, используются другие средства. При этом отмечается, что танкер следует под фальшивым флагом, и распоряжение о его задержании отдано.

Танкер Bella 1 в 2021 году использовался для доставки в Китай венесуэльской нефти. По данным мониторинговых организаций, он также использовался для перевозок иранской нефти. Это второй танкер за последние два дня, и третий за неделю, который намерены задержать американские власти.

Президент США Дональд Трамп заявил о введении полной блокады всех находящихся под санкциями танкеров, направляющихся в Венесуэлу или из нее. Одновременно США атакуют в Атлантическом и Тихом океанах суда, подозреваемые в контрабанде наркотиков.

