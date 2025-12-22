США преследуют в Карибском заливе идущий в Венесуэлу танкер – третий за неделю

Береговая охрана США преследует в международных водах Карибского моря недалеко от Венесуэлы танкер Bella 1, который, как утверждается, принадлежит к "теневому флоту", позволяющему Венесуэле обходить санкции.

Американский представитель сообщил, что на данном этапе захват судна не проводится, используются другие средства. При этом отмечается, что танкер следует под фальшивым флагом, и распоряжение о его задержании отдано.

Танкер Bella 1 в 2021 году использовался для доставки в Китай венесуэльской нефти. По данным мониторинговых организаций, он также использовался для перевозок иранской нефти. Это второй танкер за последние два дня, и третий за неделю, который намерены задержать американские власти.

Президент США Дональд Трамп заявил о введении полной блокады всех находящихся под санкциями танкеров, направляющихся в Венесуэлу или из нее. Одновременно США атакуют в Атлантическом и Тихом океанах суда, подозреваемые в контрабанде наркотиков.