Австралиец приговорен к осужден за отправку рептилий по почте в пакетах из-под попкорна

Власти Сиднея сообщили, что местный житель получил тюремный срок за попытку нелегально вывезти из страны австралийских ящериц, "драконов" и других рептилий. Животных он прятал в упаковках из-под попкорна и металлических коробках от печенья, пишет AFP.

По данным федеральных природоохранных органов, приговор, вынесенный стал самым строгим по числу эпизодов контрабанды дикой природы. Окружной суд города назначил 61-летнему Нилу Симпсону наказание в виде пяти лет и четырех месяцев лишения свободы без возможности условно-досрочного освобождения. Следователи сообщили, что перехватили 101 австралийскую рептилию в посылках, которые планировалось отправить в Гонконг, Южную Корею, Шри-Ланку и Румынию.

Среди изъятых животных были ящерицы-щитоносцы, западные синеязыкие ящерицы, бородатые драконы и южные карликовые шипохвостые сцинки. По данным следствия, с 2018 по 2023 год их отправили за границу в составе 15 почтовых отправлений. Как уточняется в заявлении, рептилий помещали в хлопковые мешочки, которые затем прятали в упаковки из-под попкорна, металлические коробки от печенья и даже в женскую сумку. После этого все укладывали в картонные коробки для пересылки. Также сообщается, что организатор схемы пытался убедить других людей размещать объявления о продаже животных от его имени. Однако его деятельность раскрыли государственные следователи совместно с полицией Нового Южного Уэльса.

В Министерстве окружающей среды Нового Южного Уэльса подчеркнули, что нелегальная торговля дикой природой – это вовсе не "преступление без пострадавших": она наносит серьезный ущерб природоохранной системе и лишает штат и всю Австралию их уникального биологического разнообразия.