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В доме, где родился Адольф Гитлер, открылся полицейский участок

История
Австрия
время публикации: 22 июля 2026 г., 19:20 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 19:26
В доме, где родился Адольф Гитлер, открылся полицейский участок
AP Photo/Matthias Schrader

22 июля полицейский участок австрийского города Браунау переехал в новое здание. Это вряд ли привлекло значительное внимание, отмечает "Немецкая волна", если бы в доме по адресу Зальцбургер-Форштадт, 15, 20 апреля 1889 года не родился бы Адольф Гитлер – будущий фюрер третьего рейха.

Несмотря на то, что семья будущего диктатора переехала отсюда вскоре после его рождения, здание было центром паломничества неонацистов. В 2011 году оно было заброшено, а в 2016 году выкуплено государством. После общественной полемики было решено открыть здесь отделение полиции. Реконструкция обошлась в 20 миллионов евро.

"Эта трансформация продемонстрирует, что наша община берет ответственность за свое историческое прошлое. Открытие полицейского участка вносит ясность в полемику. Надеюсь, это принесет и спокойствие горожанам", – заявил на церемонии открытия бургомистр Браунау Йоханнес Вайдбахер.

В то же время критики заявляют, что даже если размещение здесь полицейского участка оттолкнет неонацистов, это не изменит трагической истории здания – и города в целом.

Однако цель – не изменение истории, а осознание ее. Свидетельство этого – и памятный камень из концлагеря Маутхаузен с надписью: "За мир, свободу и демократию. Не допустим фашизма вновь, миллионы погибших просят об этом" останется на месте.

Мир
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Дом, в котором родился Гитлер, станет полицейским участком