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Мир

Игорь Скибюк назначен начальником генерального штаба ВСУ

Война в Украине
Украина
время публикации: 22 июля 2026 г., 13:22 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 13:23
Игорь Скибюк назначен начальником генерального штаба ВСУ
Wikipedia.org. Фото: Armed Forces of Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что новым начальником генерального штаба Вооруженных сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк. По словам Зеленского, решение было принято совместно с новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и командующим Силами специальных операций Евгением Хмарой. Указ о кадровых перестановках готовится к подписанию.

С февраля 2024 года по июнь 2025 года Скибюк командовал десантно-штурмовыми войсками ВСУ. Ранее он возглавлял 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и занимал должность начальника штаба – заместителя командующего ДШВ. В июне 2025 года Скибюк был назначен заместителем начальника генерального штаба.

Скибюк имеет звание Героя Украины, присвоенное ему в 2022 году. Его назначение проходит в рамках начатого Зеленским обновления высшего командования ВСУ: днем ранее президент объявил, что новым главнокомандующим станет Михаил Драпатый.

Мир
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