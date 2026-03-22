Посол Украины о ПВО ЦАХАЛа: "Израиль – это больше про маркетинг"

Посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук в интервью изданию "Главком" дал скептическую оценку действиям израильских ПВО в ходе нынешнего конфликта. Он также рассказал, что последняя беседа президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу состоялась более года назад.

По словам дипломата, израильские СМИ исказили его слова: он говорил о возможности сотрудничества двух стран в оборонной сфере, но не упоминал беспилотниках. По его словам, подобная публикация может сорвать возможные двусторонние контакты. "Нетаниягу действительно предложил разговор с Зеленским, но не объясняя, о чем он хочет говорить", – отметил он.

"У Украины есть много вопросов к Израилю, и мы их задаем, но они находятся за пределами публичного обсуждения. Могу сказать только, что наши спецслужбы работают постоянно без ограничений и перерывов. Мне известно, что у нынешнего главы Офиса президента Кирилла Буданова была делегация израильских спецслужб на прошлой неделе. Контакты происходят на уровне министров, спецслужб, но, к сожалению, на уровне первых лиц они ограничены", – сообщил посол.

Корнейчук сказал, что "Железный купол" предназначен для перехвата палестинских ракет. Он заявил, что у Израиля, благодаря сотрудничеству с США, больше опыта в противостоянии баллистическим и крылатым ракетам, а Украины – в противостоянии беспилотникам, и Израиль заинтересован в украинских беспилотных технологиях.

Интервьюер попросил дипломата оценить работу израильских ПВО. "Израиль – это больше про маркетинг. Поэтому великолепное израильское ПВО было рассчитано именно на самодельные палестинские ракеты. Мне трудно сказать, как сейчас оно справляется, но, думаю, уровень поражений, особенно баллистикой, примерно такой же, как в Украине", – сказал Корнейчук.