В Италии проходит референдум по инициированной премьер-министром юридической реформе

В Италии 22-23 марта проходит референдум о юридической реформе, предложенной правым правительством Джорджи Мелони. Предлагается ввести изменения в систему назначения судей и закрыть судебные позиции для выходцев из прокуратуры.

Инициатива была одобрена коалиционным большинством, но не смогла получить в парламенте двух третей голосов, необходимых для изменения конституции. Поэтому вопрос был вынесен на всенародное голосование, которое воспринимается как референдум по поддержке Мелони.

Оппозиция утверждает, что реформа подорвет независимость судебной ветви власти, позволив политикам вмешиваться в ее деятельность и усилив власть склонного к авторитаризму премьер-министра. Сторонники Мелони заявляют, что реформа необходима для наведения порядка в судебной сфере.