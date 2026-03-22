x
22 марта 2026
последняя новость: 12:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Во Франции проходит второй тур местных выборов, основная битва – за Париж и Марсель

Франция
Муниципальные выборы
время публикации: 22 марта 2026 г., 12:01 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 12:03
Рашида Дати (справа)
AP Photo/Emma Da Silva

Во Франции проходит 22 марта второй раунд муниципальных выборов. В ходе первого раунда, прошедшего неделю назад, были избраны мэры большинства из 35000 коммун. Сегодня определятся имена еще 1500 мэров.

Основное внимание привлечено к Парижу и Марселю. Во французской столице бывшая министр культуры Рашида Дати, сторонница президента Эммануэля Макрона, ведет борьбу с кандидатом от социалистов Эммануэлем Грегуаром, заместителем и преемником нынешнего мэра Анн Идальго, наследие которой воспринимается неоднозначно.

Для ультраправого "Национального объединения, возглавляемого Марин Ле Пен, нынешнее голосование – важнейшая проверка перед президентскими выборами, которые пройдут в 2027 году.

Представитель этой партии избран мэром Перпиньяна. В Тулоне после первого тура кандидат "Национального собрания" лидирует с большим отрывом. В Марселе кандидат партии Франк Аллизио занял в первом туре второе место, уступив нынешнему мэру – социалисту Бенуа Пайяну.

