Во Франции проходит второй тур местных выборов, основная битва – за Париж и Марсель

Во Франции проходит 22 марта второй раунд муниципальных выборов. В ходе первого раунда, прошедшего неделю назад, были избраны мэры большинства из 35000 коммун. Сегодня определятся имена еще 1500 мэров.

Основное внимание привлечено к Парижу и Марселю. Во французской столице бывшая министр культуры Рашида Дати, сторонница президента Эммануэля Макрона, ведет борьбу с кандидатом от социалистов Эммануэлем Грегуаром, заместителем и преемником нынешнего мэра Анн Идальго, наследие которой воспринимается неоднозначно.

Для ультраправого "Национального объединения, возглавляемого Марин Ле Пен, нынешнее голосование – важнейшая проверка перед президентскими выборами, которые пройдут в 2027 году.

Представитель этой партии избран мэром Перпиньяна. В Тулоне после первого тура кандидат "Национального собрания" лидирует с большим отрывом. В Марселе кандидат партии Франк Аллизио занял в первом туре второе место, уступив нынешнему мэру – социалисту Бенуа Пайяну.