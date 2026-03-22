Умер бывший глава ФБР и спецпрокурор США Роберт Мюллер

время публикации: 22 марта 2026 г., 00:28 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 00:31
Бывший директор ФБР и специальный прокурор США Роберт Мюллер, проводивший расследование о российском вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года, умер 20 марта в возрасте 81 года. О его смерти первым сообщил телеканал MS Now, позднее эту информацию подтвердили Reuters и Associated Press.

Мюллер возглавлял ФБР с 2001 по 2013 год, а в 2017 году был назначен спецпрокурором для расследования возможных связей окружения Дональда Трампа с Россией и обстоятельств вмешательства Москвы в выборы. Его расследование продолжалось 22 месяца и завершилось выводом о масштабном российском вмешательстве, однако доказательств преступного сговора штаба Трампа с Россией установлено не было.

Роберт Мюллер считался одной из самых заметных фигур американской правоохранительной системы последних десятилетий. Он руководил ФБР в период после терактов 11 сентября 2001 года и сыграл ключевую роль в переориентации бюро на борьбу с терроризмом. До этого он занимал ряд высоких постов в министерстве юстиции США и был федеральным прокурором.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 24 июля 2019

Мюллер: подозрения с Трампа не сняты
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 24 июля 2019

Стартовал "марафон" Мюллера в Конгрессе: демократы надеются избавиться от Трампа