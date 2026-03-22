Трамп: США "стерли Иран с карты", сделки с Тегераном не будет

Президент США Дональд Трамп выступил с крайне жестким заявлением по поводу войны с Ираном, утверждая, что Соединенные Штаты "стерли Иран с карты" и выполнили поставленные цели "на недели раньше срока". Одновременно он дал понять, что, несмотря на готовность Тегерана к переговорам, сам не намерен идти на сделку.

В собственной соцсети Truth Social Трамп написал, что иранское руководство "ликвидировано", военно-морские и военно-воздушные силы Ирана "мертвы", а сама Исламская республика "абсолютно лишена какой-либо обороны". Он также обрушился с нападками на аналитика The New York Times Дэвида Сэнгера и саму газету, заявив, что издание, как и в случае с освещением выборов, "всегда ошибается".

Дэвид Сэнгер не заявлял, что Трамп ничего не добился в ходе военной кампании против режима аятолл в Иране. Но он в своих публикациях указывал на то, что Белый дом по ходу войны менял объяснения ее целей, сроков и желаемого результата, а заявленные военные успехи не обязательно означают достижение политической цели. Его критика сводилась к непоследовательности американской риторики и неясности конечного замысла кампании. В интервью WBUR Сэнгер отмечал: даже если США уничтожают ракеты и пусковые установки, это еще не означает, что Иран лишен способности отвечать асимметрично – через кибератаки, террор и другие инструменты.