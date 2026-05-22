Мир

Удар по зданию колледжа в ЛНР, есть жертвы

Война в Украине
Война в России
Погибшие
время публикации: 22 мая 2026 г., 11:45 | последнее обновление: 22 мая 2026 г., 11:50
Удар по зданию колледжа в ЛНР, есть жертвы
МЧС России

Российские власти заявили об ударе украинских беспилотников по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педуниверситета в ЛНР в ночь на пятницу, 22 мая.

Удар пришелся по учебному корпусу и общежитию. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, в момент атаки в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, 35 человек получили ранения различной степени тяжести.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова позднее заявила, что, по предварительным данным, погибли четыре человека.

Спасатели продолжают разбор завалов. Сообщалось, что из-под обломков удалось извлечь нескольких пострадавших.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о "теракте". Украинская сторона пока эти заявления не комментировала.

