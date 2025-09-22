x
22 сентября 2025
|
последняя новость: 06:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 сентября 2025
|
22 сентября 2025
|
последняя новость: 06:55
22 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Рио-де-Жанейро в акции протеста против амнистии мятежникам приняли участие более 40000 человек

Акции протеста
Бразилия
время публикации: 22 сентября 2025 г., 06:31 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 06:36
В Рио-де-Жанейро в акции протеста против амнистии мятежникам приняли участие более 40000 человек
AP Photo/Silvia Izquierdo

В воскресенье, 21 сентября, в Рио-де-Жанейро десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против конституционной поправки о расширении иммунитета парламентариев и проекта амнистии для участников беспорядков 8 января 2023 года.

В акции на набережной Копакабаны приняли участие около 42 тысяч человек, пишет бразильское издание Metrópoles.

Протестующие выступали против решений, принятых на минувшей неделе палатой депутатов: поправки, которая усложняет возбуждение уголовных дел в отношении парламентариев, и проекта, смягчающего наказание для осужденных за попытку госпереворота.

Организаторы пообещали продолжить протесты в случае продвижения инициатив в Конгрессе Бразилии.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 сентября 2025

У Жаира Болсонару, осужденного за подготовку переворота, выявлен рак
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 сентября 2025

70-летний экс-президент Бразилии приговорен к 27 годам тюрьмы за подготовку военного переворота
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 сентября 2025

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару признан виновным в подготовке путча