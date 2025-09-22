В Рио-де-Жанейро в акции протеста против амнистии мятежникам приняли участие более 40000 человек
время публикации: 22 сентября 2025 г., 06:31 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 06:36
В воскресенье, 21 сентября, в Рио-де-Жанейро десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против конституционной поправки о расширении иммунитета парламентариев и проекта амнистии для участников беспорядков 8 января 2023 года.
В акции на набережной Копакабаны приняли участие около 42 тысяч человек, пишет бразильское издание Metrópoles.
Протестующие выступали против решений, принятых на минувшей неделе палатой депутатов: поправки, которая усложняет возбуждение уголовных дел в отношении парламентариев, и проекта, смягчающего наказание для осужденных за попытку госпереворота.
Организаторы пообещали продолжить протесты в случае продвижения инициатив в Конгрессе Бразилии.
