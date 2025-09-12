Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару признан виновным в подготовке путча

Верховный суд Бразилии большинством голосов признал бывшего президента страны Жаира Болсонару виновным в подготовке военного переворота для удержания власти после поражения на выборах в 2022 году. Трое из пяти судей проголосовали за этот вердикт, один проголосовал за оправдание, и еще один судья пока не высказался, сообщает BBC.

Инкриминируемые бывшему президенту статьи предусматривают наказание, которое может в сумме достичь 40 лет лишения свободы. 70-летний Жаир Болсонару отвергает обвинения, утверждая о своей невиновности.

Ожидается, что его адвокаты подадут апелляции, и если двое из пяти судей Верховного суда вынесут оправдательный вердикт, адвокаты могут потребовать пересмотра вердикта полным составом из 11 судей.

Напомним, по утверждению бразильской полиции, Жаир Болсонару был непосредственным участником заговора с целью отмены результатов президентских выборов 2022 года, принесших победу ультралевому кандидату Луле да Силву.

Согласно материалам дела, путчисты планировали накануне инаугурации убить Луиса Инасиу Лулу да Силву и его заместителя Жералдо Алкмина. Путч сорвался из-за отказа участвовать в нем командования армии, ВВС и полиции. Поддержку путчистам обещал только командующий ВМС адмирал Альмир Гарньер Сантуш.