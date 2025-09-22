Трамп и Маск впервые пообщались на церемонии прощания с Кирком

В воскресенье, 21 сентября, на церемонии прощания с активистом Чарли Кирком на арене State Farm Stadium в Глендейле, штат Аризона, впервые за долгое время вместе появились президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск.

На церемонии, где присутствовали десятки тысяч людей, Трамп произнес речь, назвав Кирка "гигантом своего поколения". Вдова Эрика Кирк публично заявила, что прощает убийцу.

Трамп и Маск кратко пообщались и обменялись рукопожатием. Маск позже выложил в соцсети X фото с подписью "For Charlie".

Позже, общаясь с журналистами, Трамп о своей встрече с Маском сказал так: "Илон подошел и поздоровался. Думаю, это было здорово, что он подошел, и мы немного поговорили".

Британское издание Daily Mail со ссылкой на специалистку по чтению по губам Николу Хиклинг пишет, что Трамп начал с "How are you?", затем произнес "Elon, I heard you wanted to chat" ("Илон, слышал, ты хотел поговорить"), а также фразу, которую интерпретировали как "I missed you" ("Я скучал по тебе").

Месяц назад издание The Wall Street Journal писало, что Илон Маск приостановил создание новой политической партии – "Партии Америки", чтобы сосредоточиться на бизнесе и не отбирать голоса у Республиканской партии. В публикации отмечалось, что Маск стремится сохранить хорошие отношения с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, которого считают потенциальным преемником политического движения MAGA (Make America great again, "Сделай Америку снова великой"). Он понимает, что создание третьей партии повредит его отношениям с Вэнсом. Более того, Маск рассматривает возможность финансовой поддержки Вэнса, если тот решит баллотироваться в президенты в 2028 году.

Напомним, что 5 июля 2025 года Илон Маск, еще недавно входивший в близкое окружение президента США Дональда Трампа, объявил о начале формирования в США новой политической партии – "Партии Америки". Тогда Маск заявлял, что решение о создании новой партии принято им, поскольку США оказались в условиях "банкротства... в связи с расточительством и взяточничеством, в однопартийной системе, а не в демократии".

Илон Маск был ключевым спонсором и сторонником президента США Дональда Трампа во время его избирательной кампании. На поддержку Дональда Трампа и других республиканцев на выборах 2024 года Маск потратил около $300 млн. После победы на выборах Трамп назначил Маска руководителем ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

В мае 2025 года между Маском и Трампом возникли острые разногласия. Маск покинул Белый дом и публично раскритиковал планы по налогообложению и расходам.

Дружба, а затем разрыв с президентом привели к тому, что Маск не только понес значительные убытки, но и потерял популярность.