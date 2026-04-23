x
23 апреля 2026
последняя новость: 19:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Трамп приказал уничтожать любые суда, устанавливающие мины в Ормузском проливе

Война с Ираном
Дональд Трамп
США
время публикации: 23 апреля 2026 г., 18:33 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 18:33
Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что отдал приказ американским ВМС открывать огонь на поражение по любым судам, устанавливающим мины в акватории Ормузского пролива. "Никаких колебаний", – подчеркнул он.

Трамп отметил, что речь идет о малых судах, поскольку все 159 кораблей иранского ВМФ "находятся на дне моря". Президент также сообщил, что американские минные тральщики уже ведут разминирование пролива, и и распорядился увеличить их интенсивность втрое.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 апреля 2026

Трамп: "Иран не может разобраться, кто у них лидер"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 23 апреля 2026

"Ормузский рэкет": в Центробанк Ирана начали поступать сборы за проход через пролив
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 апреля 2026

СМИ: США уведомили Израиль, что перемирие с Ираном продлено до воскресенья