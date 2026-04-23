Трамп приказал уничтожать любые суда, устанавливающие мины в Ормузском проливе
время публикации: 23 апреля 2026 г., 18:33 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 18:33
Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что отдал приказ американским ВМС открывать огонь на поражение по любым судам, устанавливающим мины в акватории Ормузского пролива. "Никаких колебаний", – подчеркнул он.
Трамп отметил, что речь идет о малых судах, поскольку все 159 кораблей иранского ВМФ "находятся на дне моря". Президент также сообщил, что американские минные тральщики уже ведут разминирование пролива, и и распорядился увеличить их интенсивность втрое.
