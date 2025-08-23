x
23 августа 2025
|
последняя новость: 08:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 августа 2025
|
23 августа 2025
|
последняя новость: 08:49
23 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В штате Нью-Йорк перевернулся туристический автобус, пятеро погибших

ДТП
США
время публикации: 23 августа 2025 г., 08:16 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 08:25
В штате Нью-Йорк перевернулся туристический автобус, пятеро погибших
AP Photo/Adam Hunger

Пять человек погибли в результате аварии в Пембруке, штат Нью-Йорк: туристический автобус, возвращавшийся с Ниагарского водопада, перевернулся.

Полиция сообщила, что причина аварии неясна, но, по всей видимости, водитель отвлекся и потерял управление автобусом.

Пятеро из 54 пассажиров погибли, десятки получили ранения, после того как в результате переворота некоторые из них вылетели из автобуса.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 августа 2025

В Алжире автобус упал с моста, десятки погибших и пострадавших
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 14 августа 2025

Автобус с российскими туристами попал в аварию в Египте, одна погибшая