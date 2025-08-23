В штате Нью-Йорк перевернулся туристический автобус, пятеро погибших
время публикации: 23 августа 2025 г., 08:16 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 08:25
Пять человек погибли в результате аварии в Пембруке, штат Нью-Йорк: туристический автобус, возвращавшийся с Ниагарского водопада, перевернулся.
Полиция сообщила, что причина аварии неясна, но, по всей видимости, водитель отвлекся и потерял управление автобусом.
Пятеро из 54 пассажиров погибли, десятки получили ранения, после того как в результате переворота некоторые из них вылетели из автобуса.