В штате Нью-Йорк перевернулся туристический автобус, пятеро погибших

Пять человек погибли в результате аварии в Пембруке, штат Нью-Йорк: туристический автобус, возвращавшийся с Ниагарского водопада, перевернулся.

Полиция сообщила, что причина аварии неясна, но, по всей видимости, водитель отвлекся и потерял управление автобусом.

Пятеро из 54 пассажиров погибли, десятки получили ранения, после того как в результате переворота некоторые из них вылетели из автобуса.