МИД РФ: в Газе остаются 67 граждан России и их ближайших родственников

МИД РФ заявил, что в настоящее время в секторе Газы, по данным представительства России при Палестинской администрации, остаются 67 граждан России и их ближайших родственников, передает РИА Новости.

Также в МИД РФ напомнили, что вскоре после начала войны "Железные мечи" – объявленной Израилем 7 октября 2023 года после нападения террористов из Газы, в результате которого были убиты около 1000 человек и сотни захвачены в заложники – из сектора Газы были эвакуированы около 1200 граждан РФ и их близких родственников.

В МИД РФ пояснили, что после этого работа с каждым обратившимся за помощью соотечественником велась на индивидуальной основе – "в рамках имеющихся на конкретный момент времени возможностей".