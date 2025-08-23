x
23 августа 2025
|
последняя новость: 10:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 августа 2025
|
23 августа 2025
|
последняя новость: 10:55
23 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Умер бывший главный редактор "РИА Новости – Украина" Кирилл Вышинский

Россия
Украина
время публикации: 23 августа 2025 г., 09:34 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 10:21
Кирилл Вышинский
Википедия. Фото: Duma.gov.ru

Исполнительный директор "России сегодня" и член Совет по правам человека при президента РФ Кирилл Вышинский умер в Москве после тяжелой болезни в возрасте 58 лет, сообщает "Медуза".

Вышинский родился 9 февраля 1967 года в Днепропетровске (сейчас – Днепр), окончил филологический факультет Днепропетровского государственного университета.

В 2006-2014 годы Вышинский, у которого были гражданства РФ и Украины, работал собкором ВГТРК в Украине, с 2014 по 2018 год возглавлял "РИА Новости – Украина" (формально не связанного с преемником агентства РИА Новости, МИА "Россия сегодня").

В мае 2018 года арестован Службой безопасности Украины по обвинению в государственной измене. В России в его поддержку была развернута интенсивная кампания в государственных СМИ, арест Вышинского осудили многие международные организации.

В сентябре 2019 года Вышинского передали России в рамках обмена заключенными между РФ и Украиной.Среди участников того обмена был режиссер Олег Сенцов.

В России Вышинский занял пост исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня", а также вошел в СПЧ. В октябре 2023 года его назначили главным редактором радио Sputnik.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook