Умер бывший главный редактор "РИА Новости – Украина" Кирилл Вышинский

Исполнительный директор "России сегодня" и член Совет по правам человека при президента РФ Кирилл Вышинский умер в Москве после тяжелой болезни в возрасте 58 лет, сообщает "Медуза".

Вышинский родился 9 февраля 1967 года в Днепропетровске (сейчас – Днепр), окончил филологический факультет Днепропетровского государственного университета.

В 2006-2014 годы Вышинский, у которого были гражданства РФ и Украины, работал собкором ВГТРК в Украине, с 2014 по 2018 год возглавлял "РИА Новости – Украина" (формально не связанного с преемником агентства РИА Новости, МИА "Россия сегодня").

В мае 2018 года арестован Службой безопасности Украины по обвинению в государственной измене. В России в его поддержку была развернута интенсивная кампания в государственных СМИ, арест Вышинского осудили многие международные организации.

В сентябре 2019 года Вышинского передали России в рамках обмена заключенными между РФ и Украиной.Среди участников того обмена был режиссер Олег Сенцов.

В России Вышинский занял пост исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня", а также вошел в СПЧ. В октябре 2023 года его назначили главным редактором радио Sputnik.