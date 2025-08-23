x
23 августа 2025
23 августа 2025
23 августа 2025
23 августа 2025
Мир

Уволен глава разведуправления Пентагона Джеффри Круз

США
Иран
Пентагон
Дональд Трамп
время публикации: 23 августа 2025 г., 08:49 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 09:21
Уволен глава разведуправления Пентагона Джеффри Круз
Википедия.

Министр обороны США Пит Хегсет уволил главу разведывательного управления Пентагона генерала-лейтенанта Джеффри Круза. По данным СМИ, Круз был уволен из-за того, что его заявления противоречили заявлениям президента США Дональда Трампа об уничтожении ядерной программы Ирана.

Информационное агентство Reuters сообщило, что причины увольнения официально неизвестны, однако этот шаг призван показать чиновникам в разведке, армии и правоохранительных органах, что происходит с теми, чьи взгляды противоречат взглядам Трампа.

Увольнение Круза последовало за публикацией его доклада, в котором утверждалось, что усилиями США ядерная программа Ирана была отброшена всего на несколько месяцев назад. Это противоречило заявлениям Трампа о "полном уничтожении".

Напомним, в конце июня президент США Дональд Трамп подверг критике сообщения американских СМИ, согласно которым в результате американских и израильских ударов ядерная программа Ирана была замедлена всего на несколько месяцев.

"Fake News. CNN вместе с терпящей крах New York Times объединились в попытке дискредитировать один из самых успешных военных ударов в истории. Ядерные объекты Ирана полностью уничтожены. Народ знает, чего стоят эти публикации", – написал он в социальной сети Truth Social.

