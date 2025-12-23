x
23 декабря 2025
23 декабря 2025
23 декабря 2025
последняя новость: 10:32
23 декабря 2025
Мир

StopAntisemitism признала антисемитом года правого американского обозревателя Такера Карлсона

США
Антисемитизм
время публикации: 23 декабря 2025 г., 10:06 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 10:22
StopAntisemitism признала антисемитом года правого американского обозревателя Такера Карлсона
AP Photo/Richard Drew, File

Неправительственная организация StopAntisemitism присудила звание" антисемита 2025 года" консервативному политическому обозревателю Такеру Карлсону, обладающему значительным влиянием среди республиканцев.

"Карлсон использует свою миллионную аудиторию для нормализации антисемитизма. Так, он использует антисемитские тропы для описания еврейского президента Украины Владимира Зеленского, распространяет антисемитские стереотипы, разжигая экстремизм", – отмечает организация.

"Он предоставляет платформу для опасных идей, позволяя гостям, таким, как ненавистник евреев Ник Фуэнтес, распространять ложные и антисемитские нарративы. Он повторяет неприкрытую ложь о еврейском государстве и его народе. Его необходимо подвергнуть остракизму", – заявляет StopAntisemitism.

Карлсон обладает значительным влиянием на радикальное крыло Республиканской партии. Среди тех, кто обвиняет его в антисемитизме – и придерживающийся правых взглядов еврейский обозреватель Бен Шапиро. Сам Карлсон отвергает обвинения в антисемитизме, заявляя, что он противоречит его христианским убеждениям.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
