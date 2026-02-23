x
23 февраля 2026
|
последняя новость: 16:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 февраля 2026
|
23 февраля 2026
|
последняя новость: 16:12
23 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Совет ЕС продлил санкции против РФ

Война в Украине
Война в России
Россия
Европейский Союз
Санкции
время публикации: 23 февраля 2026 г., 15:34 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 15:36
Совет ЕС продлил санкции против РФ
AP Photo/Virginia Mayo

Постановление Совета ЕС, опубликованное в понедельник, 23 февраля, в "Официальном журнале" Евросоюза, продлевает на год санкции в отношении РФ, введенные за признание российскими "некоторых неконтролируемых государством территорий Украины".

Впервые эти ограничительные меры были введены 23 февраля 2022 года решением совета (CFSP) 2022/266, напоминается в публикации.

"На основании пересмотра решение (CFSP) 2022/266 следует продлить до 24 февраля 2027 года", – говорится в документе.

Новое постановление вступает в силу 24 февраля 2026 года, в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения армии РФ в Украину.

Ранее сообщалось, что Евросоюз внес в санкционные списки по РФ еще восемь человек, отмечает "Интерфакс".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook