Совет ЕС продлил санкции против РФ
время публикации: 23 февраля 2026 г., 15:34 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 15:36
Постановление Совета ЕС, опубликованное в понедельник, 23 февраля, в "Официальном журнале" Евросоюза, продлевает на год санкции в отношении РФ, введенные за признание российскими "некоторых неконтролируемых государством территорий Украины".
Впервые эти ограничительные меры были введены 23 февраля 2022 года решением совета (CFSP) 2022/266, напоминается в публикации.
"На основании пересмотра решение (CFSP) 2022/266 следует продлить до 24 февраля 2027 года", – говорится в документе.
Новое постановление вступает в силу 24 февраля 2026 года, в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения армии РФ в Украину.
Ранее сообщалось, что Евросоюз внес в санкционные списки по РФ еще восемь человек, отмечает "Интерфакс".