Совет ЕС продлил санкции против РФ

Постановление Совета ЕС, опубликованное в понедельник, 23 февраля, в "Официальном журнале" Евросоюза, продлевает на год санкции в отношении РФ, введенные за признание российскими "некоторых неконтролируемых государством территорий Украины".

Впервые эти ограничительные меры были введены 23 февраля 2022 года решением совета (CFSP) 2022/266, напоминается в публикации.

"На основании пересмотра решение (CFSP) 2022/266 следует продлить до 24 февраля 2027 года", – говорится в документе.

Новое постановление вступает в силу 24 февраля 2026 года, в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения армии РФ в Украину.

Ранее сообщалось, что Евросоюз внес в санкционные списки по РФ еще восемь человек, отмечает "Интерфакс".