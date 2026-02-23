Франция получила звание самой посещаемой страны мира за 2025 год

Франция получила статус самой посещаемой страны в мире, установив новый рекорд по числу гостей: в 2025 году сюда приехали 102 миллиона иностранных туристов, пишет EuroNews. Для сравнения, в 2024 году, во время Олимпийских игр в Париже, был преодолен рубеж в 100 миллионов прибытий.

По данным министерства экономики, иностранные гости обеспечили 743 миллиона ночевок, причем 76% путешественников прибыли из европейских стран. Количество ночей, проведенных в отелях и съемных квартирах, выросло на 7,5% по сравнению с предыдущим годом. Туристическая отрасль принесла стране рекордные 77,5 млрд евро – это на 9% больше, чем в 2024 году, и на 37% выше показателя 2019 года.

Франция поставила цель к 2030 году увеличить ежегодные доходы от туризма до 100 млрд евро и укрепить позиции как ведущего направления устойчивого туризма. При этом Испания почти догнала Францию по числу гостей: в 2025 году она приняла 96,8 миллиона туристов. Более того, по доходам от туризма Испания даже опередила конкурента, заработав 105 млрд евро.

В последние годы Франция сохраняет лидерство по числу туристов и при этом сравнительно успешно избегает масштабных проблем, связанных с чрезмерным туризмом. В отличие от нее, в Испании регулярно проходят протесты: местные жители связывают наплыв путешественников с ростом цен на жилье, джентрификацией и ухудшением качества жизни. Французский подход к управлению туристическими потоками основан на продуманной стратегии, развитии разных регионов и распределении потока по сезонам. Однако даже эта модель сталкивается с трудностями.

Так, жители района Монмартр в Париж жалуются на "диснейфикацию" исторического квартала. Базилика Сакре-Кер ежегодно принимает до 11 миллионов посетителей – больше, чем Эйфелева башня. Район заполонили экскурсионные группы, тук-туки, очереди за фотографиями и краткосрочная аренда жилья. Ранее власти уже признавали необходимость регулирования турпотока в перегруженных местах, включая остров-крепость Мон-Сен-Мишель, чтобы сохранить баланс между интересами туристов и комфортом местных жителей.