Кнессет отменил указ о повышении порога безналоговых покупок в интернете до 150 долларов

Кнессет проголосовал за отмену указа министра финансов Бецалеля Смотрича об удвоении потолка освобождения от НДС на личный импорт с 75 долларов до 150 долларов.

25 парламентариев поддержали решение Смотрича и 59 проголосовали против.

Во время обсуждения Биньямин Нетаниягу принял решение о свободе голосования для коалиции.

В понедельник, 24 февраля, Бецалель Смотрич на заседании своей фракции заявил: в случае, если Кнессет отменит его указ, он подпишет новый и на большую сумму.