24 февраля 2026
Экономика

Кнессет отменил указ о повышении порога безналоговых покупок в интернете до 150 долларов

время публикации: 24 февраля 2026 г., 00:19 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 00:23
Кнессет отменил указ о повышении порога безналоговых покупок в интернете до 150 долларов
AP Photo/Charles Rex Arbogast

Кнессет проголосовал за отмену указа министра финансов Бецалеля Смотрича об удвоении потолка освобождения от НДС на личный импорт с 75 долларов до 150 долларов.

25 парламентариев поддержали решение Смотрича и 59 проголосовали против.

Во время обсуждения Биньямин Нетаниягу принял решение о свободе голосования для коалиции.

В понедельник, 24 февраля, Бецалель Смотрич на заседании своей фракции заявил: в случае, если Кнессет отменит его указ, он подпишет новый и на большую сумму.

