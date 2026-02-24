Кнессет отменил указ о повышении порога безналоговых покупок в интернете до 150 долларов
время публикации: 24 февраля 2026 г., 00:19 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 00:23
Кнессет проголосовал за отмену указа министра финансов Бецалеля Смотрича об удвоении потолка освобождения от НДС на личный импорт с 75 долларов до 150 долларов.
25 парламентариев поддержали решение Смотрича и 59 проголосовали против.
Во время обсуждения Биньямин Нетаниягу принял решение о свободе голосования для коалиции.
В понедельник, 24 февраля, Бецалель Смотрич на заседании своей фракции заявил: в случае, если Кнессет отменит его указ, он подпишет новый и на большую сумму.
