В Москве судят гражданина Израиля по делу о торговле людьми для изъятия органов

Басманный районный суд Москвы на этой неделе приступил к рассмотрению уголовного дела гражданина Израиля Бориса Вольфмана, обвиняемого в торговле людьми с целью изъятия органов и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд оставил подсудимого под стражей до 26 декабря, отклонив ходатайство защиты о переводе под домашний арест. В случае признания виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Российское обвинение включает три эпизода, относящихся к 2006-2008 годам. По версии следствия, Вольфман участвовал в международной группе, которая находила людей, оказавшихся в тяжелом материальном положении, и предлагала им продать почку. Потерпевшими по делу признаны трое граждан России – две женщины и мужчина.

Как заявила в суде прокурор, Вольфман оформлял документы россиянам, встречал их в аэропортах Стамбула или Тель-Авива и сопровождал в частную клинику Medicus в Косово. Там у них изымали здоровые почки для пересадки иностранным пациентам. Сам Вольфман в операциях не участвовал. Донорам обещали 10 тысяч или 18 тысяч евро, тогда как получатели органов, по версии следствия, платили за трансплантацию около 80 тысяч евро.

Следствие утверждает, что утрата органа причинила потерпевшим тяжкий вред здоровью. В материалах, опубликованных до начала процесса, также говорилось, что не все доноры получили обещанные суммы полностью. Однако из оглашенного в суде обвинения следовало, что трем россиянам деньги были выплачены, после чего Вольфман организовал им билеты, гостиницы и возвращение из Косово.

Вольфман заявил, что обвинение ему понятно, но вину категорически не признал. Его адвокат Вячеслав Долженков подтвердил, что подзащитный сопровождал доноров и занимался документами, но отрицает применение к ним насилия или обмана. По версии защиты, Вольфман занимался организацией медицинского туризма, а работать с желающими продать почку ему предложил другой фигурант дела, израильтянин Моше Арель.

Клиника Medicus оказалась в центре международного расследования после того, как в 2008 году в аэропорту Приштины стало плохо гражданину Турции, у которого незадолго до этого удалили почку. Следствие выявило около 30 нелегальных операций. В 2013 году суд в Косово приговорил владельца клиники Лютфи Дервиши к восьми годам заключения, его сына Арбана – к семи годам, а главного анестезиолога Сокола Хайдини – к трем годам.

В Израиле имя Бориса Вольфмана впервые оказалось в центре уголовного расследования еще в 2007 году. Тогда полиция задержала его после жалобы гражданина Украины, который откликнулся на опубликованное в русскоязычной газете объявление о поиске донора почки. Вольфман отрицал причастность к торговле органами и утверждал, что искал донора для нуждавшейся в помощи семьи.

В мае 2015 года израильская прокуратура предъявила Вольфману и еще шести обвиняемым обвинения в торговле органами и организации незаконных трансплантаций в Косово, Азербайджане, Шри-Ланке и Турции. По версии прокуратуры, обвиняемые использовали тяжелое материальное положение доноров и состояние пациентов, нуждавшихся в пересадке, для извлечения прибыли. Вольфману приписывалось создание инфраструктуры для поиска доноров и реципиентов, клиник, врачей и организации поездок. Дело расследовало подразделение "Лахав 433".

Newsru.co.il писал о Вольфмане в декабре 2015 года, когда его задержали в стамбульском аэропорту имени Ататюрка после прилета из Бангкока на основании "красного уведомления" Интерпола. Турецкие СМИ утверждали, что он намеревался искать потенциальных доноров среди сирийских беженцев. Его арест продлили на 40 дней, после чего ожидалась выдача Израилю.

Однако экстрадиция в Израиль не состоялась. Выдачи Вольфмана добивались Россия, Израиль, Украина и Косово, но Турция отклонила все запросы. Проведя несколько лет в стамбульской тюрьме, он был освобожден с ограничениями на выезд и продолжил жить в Турции.

В октябре 2025 года турецкие власти депортировали Вольфмана в Россию, где его задержали в аэропорту Внуково. Российские следователи расследовали дело с 2011 года. Сам Вольфман и его защита утверждали, что он лишь готовил документы для страховых компаний, обслуживавших пациентов клиники Medicus, и не имел отношения к торговле людьми.

На первом заседании в Москве Борис Вольфман сообщил, что родился в Одессе и в пятилетнем возрасте переехал с родителями в Израиль.