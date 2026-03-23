Местные выборы во Франции: успех социалистов

Состоявшийся 22 марта во Франции второй тур местных выборах принес социалистам победу в трех из крупнейших городов страны: Париже, Лионе, и Марселе. Это стало серьезной декларацией намерений за год до выборов президента.

Одним из главных уроков кампании стал провал возможного альянса между социалистами и радикально левой "Непокоренной Францией". Так, в Париже, Марселе и Лионе победа умеренных левых стала результатом их кампании против радикалов, в том числе – против антисемитизма "Непокоренной Франции". В Бресте и Клермон-Ферране, где этого не произошло, победили правоцентристы.

В Лионе, втором городе Франции, поддерживаемый "Непокоренной Францией" мэр Грегори Дусе, представитель партии "Зеленых", смог сохранить пост. Однако эксперты отмечают, что, не в последнюю очередь, это стало результатом провальной кампании его соперника, предпринимателя Жана-Мишеля Ола.

Достаточно скромными стали и достижения ультраправого "Национального объединения". Представитель этой партии смог одержать победу в Ницце, однако в Тулоне кандидат ультраправых не смог добиться избрания мэром, несмотря на отрыв в 13% после первого тура.