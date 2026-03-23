Полиция Гонконга теперь может требовать пароли от телефонов согласно новым правилам безопасности

Теперь полиция Гонконга получила право требовать от людей, подозреваемых в нарушении Закона о национальной безопасности, пароли к их телефонам и компьютерам, пишет BBC. Отказ выполнить это требование может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы сроком до одного года и штрафа до 100 000 гонконгских долларов (примерно 12 700 долларов США). В случае предоставления ложных или вводящих в заблуждение данных наказание может быть более строгим – до трех лет тюрьмы. Эти меры входят в пакет новых изменений к подзаконным актам, связанным с Законом о национальной безопасности, которые правительство опубликовало в официальном вестнике 23 марта.

Сам закон был введен в 2020 году после масштабных продемократических протестов, прошедших годом ранее. Власти утверждают, что он необходим для обеспечения стабильности и борьбы с угрозами вроде терроризма и сепаратизма, тогда как критики считают его инструментом для подавления оппозиции и ограничения свободы мнений. Новые изменения также дают таможенным службам право изымать предметы, которые, по их мнению, могут носить "подстрекательский" характер.

Власти Гонконга заявили, что принятые поправки позволят более эффективно предотвращать, пресекать и наказывать действия, угрожающие национальной безопасности, при этом, как утверждается, права и законные интересы граждан и организаций будут соблюдаться. Эти изменения были объявлены главой города без рассмотрения в законодательном совете.

Хотя в разных странах правоохранительные органы могут требовать доступ к электронным устройствам в ходе расследований, закон о национальной безопасности в Гонконге распространяется на широкий круг размыто сформулированных правонарушений – от сепаратизма и подрывной деятельности до терроризма и взаимодействия с иностранными силами. Кроме того, закон допускает проведение отдельных судебных разбирательств в закрытом режиме. С момента его вступления в силу в Гонконге были задержаны сотни участников протестов, активистов и бывших оппозиционных депутатов.