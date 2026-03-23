Белый дом установил на своей территории статую Христофора Колумба

На территории здания Исполнительного офиса Эйзенхауэра, расположенного рядом с Белым домом, установлен памятник Христофору Колумбу, сообщает AP. Статуя представляет собой копию той, которую в 2020 году во время первого президентского срока Трампа сбросили в гавань Балтимора на фоне общенациональных протестов против системного расизма.

Трамп придерживается традиционного взгляда на Колумба как на руководителя экспедиции 1492 года, считающейся неофициальным началом европейской колонизации Америки и формирования современного мирового порядка. Однако в последние годы Колумба также все чаще рассматривают как символ завоевания Нового Света Западной Европой, сопровождавшегося эксплуатацией его ресурсов и коренного населения.

В заявлении Белого дома отмечается, что для администрации Трампа Христофор Колумб является героем, и президент намерен обеспечить сохранение такого отношения к нему на долгие годы. Памятник, выполненный в основном из мрамора, создал скульптор Уилл Хемсли, проживающий в Сентрвилле на востоке штата Мэриленд.

Оригинальную статую 4 июля 2020 года протестующие свалили и сбросили во внутреннюю гавань Балтимора после всплеска общественного возмущения, вызванного гибелью Джорджа Флойда при задержании полицией. Этот случай стал одним из множества актов вандализма в отношении памятников Колумбу, поскольку участники протестов обвиняли его в причастности к геноциду и угнетению коренных народов Америки.