Трамп сообщил, что начаты переговоры с Ираном о прекращении войны

Президент США Дональд Трамп опубликовал в сети Truth Social пост, в котором сообщил, что США проводят с Ираном консультации, призванные урегулировать конфликт на Ближнем Востоке. Он ввел мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

"Я рад сообщить, что США и государство Иран в последние два дня провели хорошие и продуктивные переговоры, призванные привести к полному прекращению наши военных действий на Ближнем Востоке", – пишет он, используя исключительно заглавные буквы.

"Основываясь на тоне этих глубоких, обстоятельных и конструктивных бесед, которые продолжатся на нынешней неделе, я отдал военному министерству указание в течение пяти дней воздержаться от ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре, в зависимости от успеха встреч и обсуждений", – добавил он.

Неясно, было ли израильское руководство в курсе этих переговоров. Представители еврейского государства выражали опасения, что решение о прекращении войны может быть принято Трампом самостоятельно. Напомним, что и 12-дневная война в июне 2025 года завершилась по решению президента США, когда в Израиле не были уверены в достижении целей.

Отметим, что немедленно после этой публикации цены на нефть снизились на 4%. Нефть марки Brent подешевела до 108,3 долларов за баррель, а WTI – до 94,3 долларов за баррель.

Министерство иностранных дел Ирана заявило: "Иран по-прежнему отвергает все виды переговоров, пока не будут достигнуты цели войны. Заявления Трампа означает, что он отказался от прошлых ультиматумов. Неизменна и наша позиция по Ормузскому проливу – он закрыт для наших врагов".