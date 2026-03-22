22 марта 2026
Пресс-секретарь ЦАХАЛа: "Военные действия продлятся еще недели"

время публикации: 22 марта 2026 г., 21:51 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 21:56
Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин выступил прокомментировал интенсивные обстрелы израильской территории, повлекшие за собой гибель Офера Мошковича на севере и ранение более чем 140 человек в Араде и Димоне.

"Последние сутки были сложными для тыла. Иран и "Хизбалла" продолжают обстрелы. Но нельзя забывать: мы воюем против террористического режима и его сателлитов. Эта операция была необходима, мы достигли значительных успехов, но и сами платим цену", – сказал он.

"И в Димоне, и в Араде были выпущены перехватчики, но, к сожалению, сбить ракеты не удалось. Ведется расследование. Установлено, что эти неудачи не связаны между собой. Мы успешно перехватывали такие ракеты. Более 95% запусков были перехвачены", – подчеркнул Дефрин.

Он отметил, что военные действия против Ирана и "Хизбаллы" продлятся еще недели.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 марта 2026

ЦАХАЛ проверяет вероятность того, что Офер Мошкович в Мисгав-Аме был убит огнем ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 марта 2026

Попадания иранских ракет в Димоне и Араде, около 140 пострадавших