Пресс-секретарь ЦАХАЛа: "Военные действия продлятся еще недели"

Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин выступил прокомментировал интенсивные обстрелы израильской территории, повлекшие за собой гибель Офера Мошковича на севере и ранение более чем 140 человек в Араде и Димоне.

"Последние сутки были сложными для тыла. Иран и "Хизбалла" продолжают обстрелы. Но нельзя забывать: мы воюем против террористического режима и его сателлитов. Эта операция была необходима, мы достигли значительных успехов, но и сами платим цену", – сказал он.

"И в Димоне, и в Араде были выпущены перехватчики, но, к сожалению, сбить ракеты не удалось. Ведется расследование. Установлено, что эти неудачи не связаны между собой. Мы успешно перехватывали такие ракеты. Более 95% запусков были перехвачены", – подчеркнул Дефрин.

Он отметил, что военные действия против Ирана и "Хизбаллы" продлятся еще недели.