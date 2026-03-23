23 марта 2026
Ближний Восток

Иран пригрозил полностью заминировать Персидский залив

время публикации: 23 марта 2026 г., 10:54 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 10:58
Иран пригрозил полностью заминировать Персидский залив
Iranian Revolutionary Guard/Tasnim News Agency via AP

Совет обороны Ирана пригрозил заминировать Персидский залив в случае, если атаке подвергнутся иранское побережье или острова. Режим напоминает: использовать Ормузский пролив могут только страны, которые не враждебны Ирану, и только с разрешения Тегерана.

"Любые попытки врага атаковать наше побережье или острова повлекут за собой минирование путей и коммуникаций в Персидском заливе. По сути, весь Персидский залив будет заминирован, ответственность за это падет на тех, кто создал угрозу", – отмечается в заявлении.

Ранее председатель иранского парламента Муххамад Багер Галибаф заявил, что в случае удара по иранским энергетическим объектам Иран будет рассматривать как легитимную цель критически важную инфраструктуру региона, в том числе электростанции и опреснительные установки, и нанесет им необратимый ущерб.

