Песков: публикация о сделке с США по разведданным для Ирана и Украины – ложь

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг публикацию издания Politico о том, что Россия предложила США сделку, по условиям которой, РФ перестает передавать разведывательные данные Ирану, а США – Украине.

"Мы это сообщение видели, безусловно. Оно относится к категории неправдивых, а точнее, лживых сообщений", – заявил официальный представитель Владимира Путина.

По информации источников издания, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев озвучил инициативу, касавшуюся и кординат американских баз на Ближнем Восток Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру на встрече в Майами. Вашингтон предложение отклонил.

Европейские дипломаты крайне обеспокоены самим фактом подобных переговоров, расценивая их как попытку Кремля внести раскол в отношения между США и Европой. В Белом доме и посольстве России ситуацию не прокомментировали.