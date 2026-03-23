23 марта 2026
Мир

Песков: публикация о сделке с США по разведданным для Ирана и Украины – ложь

время публикации: 23 марта 2026 г., 14:24 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 14:24
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг публикацию издания Politico о том, что Россия предложила США сделку, по условиям которой, РФ перестает передавать разведывательные данные Ирану, а США – Украине.

"Мы это сообщение видели, безусловно. Оно относится к категории неправдивых, а точнее, лживых сообщений", – заявил официальный представитель Владимира Путина.

По информации источников издания, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев озвучил инициативу, касавшуюся и кординат американских баз на Ближнем Восток Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру на встрече в Майами. Вашингтон предложение отклонил.

Европейские дипломаты крайне обеспокоены самим фактом подобных переговоров, расценивая их как попытку Кремля внести раскол в отношения между США и Европой. В Белом доме и посольстве России ситуацию не прокомментировали.

Politico: Россия предложила США обменять разведданные по Ирану на отказ от помощи Украине