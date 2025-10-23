В Баварии во время учений полицейские ранили солдата Бундесвера

Военнослужащий Бундесвера получил ранения, когда полицейские открыли огонь по участникам учений, проходивших в районе города Эрдинг на севере Баварии. Командование вооруженных сил сообщило, что причиной инцидента стало недопонимание.

Многонациональные учения Marshal Power начались 22 октября и должны продлиться неделю. В ходе них планировалась отработка взаимодействия между военными и представителями полиции, пожарной охраны и спасательных служб. Привлечено около 500 военных полицейских.

Судя по всему, сообщение об этом было передано не на все уровни полиции. Когда в дежурную часть начали поступать сообщения граждан о том, что они видят вооруженных людей, на место были направлены усиленные наряды полиции и вертолет.

Военные решили, что это происходит согласно сценарию учений, и открыли по полицейским огонь холостыми патронами. Те в ответ применили боевое оружие, ранив солдата. Военнослужащему была оказана помощь в больнице, после чего его выписали. Начато расследование.