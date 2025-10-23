Два журналиста погибли в Краматорске в результате удара российского БПЛА

В четверг, 23 октября, стало известно, что в результате удара российского БПЛА "Ланцет" в Краматорске погибли журналистка телеканала Freedom Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Денис Филашкин.

Судя по имеющимся данным, беспилотник атаковал автомобиль съемочной группы на территории автозаправки.

Губанова и Кармазин освещали события на Донбассе с первых дней полномасштабного вторжения армии РФ в феврале 2022 года.

Канал Дім (украинское иновещание) передает, что спецкор Александр Колычев получил ранения и доставлен в больницу.