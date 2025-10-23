x
23 октября 2025
|
последняя новость: 13:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 октября 2025
|
23 октября 2025
|
последняя новость: 13:43
23 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Два журналиста погибли в Краматорске в результате удара российского БПЛА

время публикации: 23 октября 2025 г., 12:15 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 12:24
Два журналиста погибли в Краматорске в результате удара российского БПЛА
Телеграм-канал главы Донецкой ОВА

В четверг, 23 октября, стало известно, что в результате удара российского БПЛА "Ланцет" в Краматорске погибли журналистка телеканала Freedom Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Денис Филашкин.

Судя по имеющимся данным, беспилотник атаковал автомобиль съемочной группы на территории автозаправки.

Губанова и Кармазин освещали события на Донбассе с первых дней полномасштабного вторжения армии РФ в феврале 2022 года.

Канал Дім (украинское иновещание) передает, что спецкор Александр Колычев получил ранения и доставлен в больницу.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 октября 2025

Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 92 из 130 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 139 беспилотников
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 октября 2025

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1338-й день войны