Два журналиста погибли в Краматорске в результате удара российского БПЛА
время публикации: 23 октября 2025 г., 12:15 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 12:24
В четверг, 23 октября, стало известно, что в результате удара российского БПЛА "Ланцет" в Краматорске погибли журналистка телеканала Freedom Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Денис Филашкин.
Судя по имеющимся данным, беспилотник атаковал автомобиль съемочной группы на территории автозаправки.
Губанова и Кармазин освещали события на Донбассе с первых дней полномасштабного вторжения армии РФ в феврале 2022 года.
Канал Дім (украинское иновещание) передает, что спецкор Александр Колычев получил ранения и доставлен в больницу.