Взрывы на военном заводе на Урале, число жертв возросло

Число погибших в результате взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области РФ увеличилось до девяти человек, сообщил глава региона Алексей Текслер.

"На данный момент подтверждается гибель девяти человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Уточняем информацию по пропавшим без вести", – написал Гусев в своем телеграм-канале.

Спасатели еще не приступали к разбору завалов, отмечает "Интерфакс". Число жертв может возрасти.

Ранее сообщалось о гибели четырех человек. Затем произошел второй взрыв в очаге возгорания. Версия прилета БПЛА не подтверждается.

По словам губернатора, угрозы жителям и гражданским объектам нет.

По уточненным данным, речь идет о происшествии на заводе "Пластмасс" в Копейске, который выпускает боеприпасы и взрывчатые вещества и входит в контур "Ростеха" (холдинг НПК "Техмаш"/"Технодинамика"). Это оборонный завод, имеющий непосредственное отношение к российскому военно-промышленному комплексу.