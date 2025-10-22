x
22 октября 2025
|
последняя новость: 23:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 октября 2025
|
22 октября 2025
|
последняя новость: 23:14
22 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Взрыв на предприятии в Челябинской области, есть погибшие

Россия
Украина
Война в Украине
Война в России
время публикации: 22 октября 2025 г., 23:12 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 23:16
Взрыв на предприятии в Челябинской области, есть погибшие
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Взрыв произошел на одном из предприятий города Копейска в Челябинской области. Губернатор региона Алексей Текслер в своем Телеграм-канале написал, что погибли четыре человека и еще несколько пострадали.

На месте работают спасательные службы.

Текслер также написал, что "версия с прилетом БПЛА по предприятию не подтверждается".

В медицинских службах ТАСС сообщили, что ранены пять человек.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 22 октября 2025

WSJ: администрация Трампа сняла ограничение на применение Украиной ракет большой дальности
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 октября 2025

Подтверждена гибель трех женщин при взрыве на оборонном заводе "Авангард" в Стерлитамаке
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 октября 2025

Генштаб ВСУ подтвердил сообщения об ударе по Киришскому НПЗ в Ленинградской области