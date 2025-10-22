Взрыв на предприятии в Челябинской области, есть погибшие

Взрыв произошел на одном из предприятий города Копейска в Челябинской области. Губернатор региона Алексей Текслер в своем Телеграм-канале написал, что погибли четыре человека и еще несколько пострадали.

На месте работают спасательные службы.

Текслер также написал, что "версия с прилетом БПЛА по предприятию не подтверждается".

В медицинских службах ТАСС сообщили, что ранены пять человек.