Взрыв на предприятии в Челябинской области, есть погибшие
время публикации: 22 октября 2025 г., 23:12 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 23:16
Взрыв произошел на одном из предприятий города Копейска в Челябинской области. Губернатор региона Алексей Текслер в своем Телеграм-канале написал, что погибли четыре человека и еще несколько пострадали.
На месте работают спасательные службы.
Текслер также написал, что "версия с прилетом БПЛА по предприятию не подтверждается".
В медицинских службах ТАСС сообщили, что ранены пять человек.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 октября 2025