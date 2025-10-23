Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1338-й день войны

Минобороны РФ 23 октября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Варачино, Искрисковщина, Кондратовка, Корчаковка и Ленинское Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Дергачи Харьковской области. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Шапковка, Купянск, Куриловка, Сеньково Харьковской области, Дробышево и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дроновка, Иванополье, Пазено, Северск и Федоровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 145 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, два 155-мм артиллерийских орудия западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Димитров, Золотой Колодезь и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 535 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины производства стран НАТО, три пикапа и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Егоровка, Орестополь Днепропетровской области, Вишневое и Успеновка Запорожской области. ВСУ потеряли до 390 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Приморское, Степногорск Запорожской области, Антоновка и Белозерка Херсонской области. Уничтожены более 85 военнослужащих, боевая бронированная машина, 15 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 293 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 91983 беспилотных летательных аппарата, 633 зенитных ракетных комплекса, 25630 танков и других боевых бронированных машин, 1605 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30725 орудий полевой артиллерии и минометов, 44642 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми не менее 135100 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).