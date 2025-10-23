x
23 октября 2025
23 октября 2025
Мир

Война в Украине
Война в России
время публикации: 23 октября 2025 г., 16:37 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 16:42
Украина и Россия осуществили обмен телами погибших
AP Photo/Efrem Lukatsky

В четверг, 23 октября, Украина получила от РФ 1000 тел погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим, сообщает Укрінформ.

Российская сторона, судя по сообщениям СМИ в РФ, получила 31 тело своих военнослужащих.

Подобные "ассиметричные" обмены телами между Россией и Украиной происходили и ранее. У российских военных была возможность собирать тела на оккупированных украинских территориях.

