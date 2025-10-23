Впервые за 500 лет: король Великобритании помолился вместе с Римским папой

Впервые за пять веков существования Англиканской церкви стоящий во главе нее британский монарх провел совместную молитву с главой римско-католической церкви. Это произошло во время визита короля Карла Третьего в Ватикан.

Экуменистическое богослужение, призванное продемонстрировать сближение двух церквей, состоялось в Сикстинской капелле. Королева Камилла облачилась в черную мантилью – традиционную накидку, надеваемую католичками во время богослужения.

Примечательно, что в службе участвовал архиепископ Йоркский Стивен Котрел, а не Сара Мулали – первая женщина, ставшая верховным священнослужителем Англиканской церкви – архиепископом Кентерберийским.

Британский монарх проявляет большой интерес к религиозным вопросам. Будучи наследником престола, он неоднократно посещал Ватикан. Отметим, что с нынешним понтификом он говорит на одном языке: Лев XIV – первый в истории Римский папа из США.