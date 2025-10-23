x
Мир

Комитет Сената США одобрил законопроект о признании России государством-спонсором терроризма

время публикации: 23 октября 2025 г., 16:42 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 16:47
Сенатор Линдси Грэм, продвигающий этот закон
AP Photo/Allison Robbert

22 октября комитет по международным делам Сената США одобрил законопроект S.2978 о признании России государством-спонсором терроризма.

Отметим, что закон еще не принят, он должен пройти голосование Сената, Палаты представителей и получить подпись президента США.

В случае, если закон будет утвержден, Госдепартамент США будет должен объявить Россию спонсором терроризма, если Москва не вернет Украине депортированных украинских детей.

Напомним, что депутаты Европейского парламента еще 23 ноября 2022 года проголосовали на пленарной сессии в Страсбурге за резолюцию, в которой Российская Федерация была названа "государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма".

