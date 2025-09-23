x
23 сентября 2025
|
последняя новость: 21:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 сентября 2025
|
23 сентября 2025
|
последняя новость: 21:41
23 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп заявил, что страны NATO могут сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве

Россия
Война в Украине
Дональд Трамп
время публикации: 23 сентября 2025 г., 21:26 | последнее обновление: 23 сентября 2025 г., 21:30
Трамп заявил, что страны NATO могут сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве
AP Photo /Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН утвердительно ответил на вопрос журналистов, должны ли страны NATO сбивать российские самолеты в случае нарушения воздушного пространства.

"Я думаю, да", – ответил Трамп. На уточняющий вопрос о возможном участии США в таких перехватах он отметил, что это будет зависеть от обстоятельств.

Это заявление прозвучало на фоне недавних инцидентов с вторжениями российских беспилотников в воздушное пространство Польши и пролетом трех российских МиГ-31 в воздушном пространстве Эстонии. Руководство военного альянса неоднократно предупреждало Москву о неприемлемости подобных действий и заявляло, что государства-члены NATO будут защищать свое воздушное пространство всеми предусмотренными средствами.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 сентября 2025

Трамп: США окажут помощь Польше и странам Балтии в случае российской эскалации
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 сентября 2025

Три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 сентября 2025

СМИ: в Польше и в Румынии были подняты в воздух истребители
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 сентября 2025

Армия Польши: российские БПЛА вторглись в воздушное пространство страны