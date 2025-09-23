Трамп заявил, что страны NATO могут сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН утвердительно ответил на вопрос журналистов, должны ли страны NATO сбивать российские самолеты в случае нарушения воздушного пространства.

"Я думаю, да", – ответил Трамп. На уточняющий вопрос о возможном участии США в таких перехватах он отметил, что это будет зависеть от обстоятельств.

Это заявление прозвучало на фоне недавних инцидентов с вторжениями российских беспилотников в воздушное пространство Польши и пролетом трех российских МиГ-31 в воздушном пространстве Эстонии. Руководство военного альянса неоднократно предупреждало Москву о неприемлемости подобных действий и заявляло, что государства-члены NATO будут защищать свое воздушное пространство всеми предусмотренными средствами.