США ввели санкции против еще четырех судей Международного уголовного суда

Администрация Дональда Трампа объявила о введении санкций против двух судей и двух прокуроров Международного уголовного суда в Гааге. Под ограничения подпали судья из Франции Николя Янн-Гийю, судья из Фиджи Назхат Шамим Хан, заместитель прокурора из Сенегала Маме Мандиай Нианг и заместитель прокурора из Канады Кимберли Прост.

Санкции связаны с решением МУС выпустить ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта, обвиняя их в военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе конфликта в Газе.

Агентство Reuters

отмечает, что это вторая волна американских санкций против МУС за последние три месяца. В июне администрация Трампа впервые ввела ограничения против четырех должностных лиц, обвинив их в участии в "незаконных и необоснованных действиях" против США и Израиля.