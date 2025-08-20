x
20 августа 2025
|
последняя новость: 18:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 августа 2025
|
20 августа 2025
|
последняя новость: 18:34
20 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

США ввели санкции против еще четырех судей Международного уголовного суда

Израиль
США
Биньямин Нетаниягу
Дональд Трамп
МУС
время публикации: 20 августа 2025 г., 18:15 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 18:15
США ввели санкции против еще четырех судей Международного уголовного суда
AP Photo/Peter Dejong

Администрация Дональда Трампа объявила о введении санкций против двух судей и двух прокуроров Международного уголовного суда в Гааге. Под ограничения подпали судья из Франции Николя Янн-Гийю, судья из Фиджи Назхат Шамим Хан, заместитель прокурора из Сенегала Маме Мандиай Нианг и заместитель прокурора из Канады Кимберли Прост.

Санкции связаны с решением МУС выпустить ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта, обвиняя их в военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе конфликта в Газе.

Агентство Reuters

отмечает, что это вторая волна американских санкций против МУС за последние три месяца. В июне администрация Трампа впервые ввела ограничения против четырех должностных лиц, обвинив их в участии в "незаконных и необоснованных действиях" против США и Израиля.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июня 2025

Глава МИДа Израиля приветствовал введение санкций администрацией Трампа против судей МУС
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 июня 2025

Администрация Трампа ввела санкции против четырех судей Международного уголовного суда
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 февраля 2025

США ввели санкции против прокурора МУС, выписавшего ордера на арест Нетаниягу и Галанта
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 февраля 2025

Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда