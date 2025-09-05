Нетаниягу: "Прокурор МУС выдал ордера против израильтян, уходя от секс-скандала"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу опубликовал видеообращение на английском языке, в котором он утверждает, что генеральный прокурор Международного Уголовного Суда Карим Хан использовал ордера против высшего руководства Израиля, чтобы отвлечь внимание общественности от обвинений в сексуализированном насилии, прозвучавших против самого Хана.

Нетаниягу утверждает, что Карим Хан в прошлом году планировал визит в Израиль для изучения утверждений о военных преступлениях и хвалил независимую судебную систему Израиля. Однако в день намеченного приезда он внезапно отменил свой визит и "подал шокирующую и нелегитимную просьбу о выдаче ордеров на арест" против главы израильского правительства Биньямина Нетаниягу и занимавшего тогда пост министра обороны Йоава Галанта.

Этим шагом Карим Хан, по словам Нетаниягу, открыл дверь потоку ложных обвинений против израильских солдат и подобных им обвинений против США и других демократий. Премьер утверждает, что отмена визита была связана с обвинениями в изнасиловании, выдвинутыми сотрудницей канцелярии Карима Хана против него. Позднее появилась и другая заявительница.

"Сегодня Карим Хан отстранен, но ордера и ложные обвинения против Израиля не сняты, – подчеркнул Биньямин Нетаниягу. – Они должны быть немедленно отменены".