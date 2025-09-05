x
05 сентября 2025
|
последняя новость: 00:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 сентября 2025
|
05 сентября 2025
|
последняя новость: 00:48
05 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу: "Прокурор МУС выдал ордера против израильтян, уходя от секс-скандала"

Сексуальное насилие
Биньямин Нетаниягу
МУС
время публикации: 05 сентября 2025 г., 00:48 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 00:52
Нетаниягу: "Прокурор МУС выдал ордера против израильтян, уходя от секс-скандала"
AP Photo/Peter Dejong

Глава правительства Биньямин Нетаниягу опубликовал видеообращение на английском языке, в котором он утверждает, что генеральный прокурор Международного Уголовного Суда Карим Хан использовал ордера против высшего руководства Израиля, чтобы отвлечь внимание общественности от обвинений в сексуализированном насилии, прозвучавших против самого Хана.

Нетаниягу утверждает, что Карим Хан в прошлом году планировал визит в Израиль для изучения утверждений о военных преступлениях и хвалил независимую судебную систему Израиля. Однако в день намеченного приезда он внезапно отменил свой визит и "подал шокирующую и нелегитимную просьбу о выдаче ордеров на арест" против главы израильского правительства Биньямина Нетаниягу и занимавшего тогда пост министра обороны Йоава Галанта.

Этим шагом Карим Хан, по словам Нетаниягу, открыл дверь потоку ложных обвинений против израильских солдат и подобных им обвинений против США и других демократий. Премьер утверждает, что отмена визита была связана с обвинениями в изнасиловании, выдвинутыми сотрудницей канцелярии Карима Хана против него. Позднее появилась и другая заявительница.

"Сегодня Карим Хан отстранен, но ордера и ложные обвинения против Израиля не сняты, – подчеркнул Биньямин Нетаниягу. – Они должны быть немедленно отменены".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 28 мая 2025

Дело об изнасиловании сорвало планы прокурора МУС потребовать ордера на арест Смотрича и Бен-Гвира
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 мая 2025

Главный прокурор Межународного уголовного суда в Гааге Карим Хан отправлен в отпуск
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 11 мая 2025

WSJ: подчиненная прокурора МУС Карим Хана обвинила его в сексуализированном насилии
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 апреля 2025

МУС готовится выдать дополнительные ордера на арест израильских чиновников