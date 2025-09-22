В Нью-Йорке состоялся саммит, посвященный созданию палестинского государства

В Нью-Йорке состоялся саммит, организованный Парижем и Эр-Риядом на полях Генассамблеи ООН, посвященный урегулированию палестино-израильского конфликта и созданию палестинского государства. Конференция стала продолжением июльской встречи высокого уровня, которая была приостановлена из-за обстановки в регионе.

В начале заседания Эммануэль Макрон объявил об официальном признании Францией палестинского государства, назвав это решение "лучшим способом сохранить шансы на прочный мир в регионе". По его словам, пришло время "разорвать порочный круг разрушения и открыть путь к миру прежде чем это станет невозможным на долгое время".

С трибуны форума Макрон заявил, что "признание палестинского государства является поражением ХАМАСа и всех тех, кто разжигает антисемитизм и ненависть". Он заявил, что прекращение боевых действий в секторе Газы должно произойти одновременно с освобождением израильских заложников.

"Франция готова принять участие в международной миссии по стабилизации в Газе и совместно с европейскими партнерами поддержать программы обучения и оснащения палестинских сил безопасности", – пообещал президент Франции.

Председатель Генеральной ассамблеи ООН 80-й сессии Анналена Бербок призвала к немедленному прекращению боевых действий в Газе и объявила о начале работы над графиком реализации принципа двух государств.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что итогами этого саммита должно стать прекращение оккупации палестинских территорий. Он добавил, что "для этого потребуется принятие трудных решений". По его словам, "создание палестинского государства – это право палестинского народа, а не одолжение".

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд отметила, что присутствие государств-членов отражает сильную международную поддержку переговорного решения, которое обеспечит самоопределение палестинцев и безопасность Израиля.

Глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас присутствовал на конференции "виртуально", так как власти США отказали в визах палестинской делегации. В своем видеообращении он поблагодарил страны, поддерживающие создание палестинского государства. "Мы требуем постоянного прекращения огня, мы должны гарантировать освобождение всех заложников и заключенных, мы должны безотлагательно начать восстановление Газы и Западного берега", – заявил он.

По словам Аббаса, на первом этапе управление Газой будет осуществляться через временный административный комитет, относящийся к правительству на Западном берегу, при поддержке и участии арабских и международных организаций. ХАМАСа в этом правительстве не будет. Он заявил, что ХАМАС и другие группировки должны сдать оружие палестинской администрации. "Мы хотим единого демилитаризированного государства, с единым законом и едиными правами", – продолжил он, добавив, что в течение 2026 года будут проведены парламентские и президентские выборы.

Махмуд Аббас в своей речи, с одной стороны, выступил с осуждением террористической атаки ХАМАСа 7 октября 2023 года, а с другой – призвал Израиль прекратить строительство поселений и положить конец "поселенческому терроризму". "Мы осуждаем оккупационную политику, которая изолирует Иерусалим и расширяет строительство в зоне Е1", – заявил палестинский лидер.