Министр культуры Берлина Сара Ведль-Вильсон ушла в отставку из-за грантов на борьбу с антисемитизмом

Германия
Антисемитизм
Скандалы
время публикации: 24 апреля 2026 г., 15:13 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 15:20
Сара Ведль-Вильсон, отвечающая за сферу культуры в правительстве Берлина, подала в отставку после публикации доклада Счетной палаты, свидетельствующего о серьезных нарушениях при распределении грантов на проекты по борьбе с антисемитизмом. Ранее она уволила своего подчиненного в связи с выдвинутыми обвинениями, сообщает Die Zeit.

В отчете было указано, что министерство культуры культурное ведомство нарушило бюджетное законодательство земли Берлин и другие нормы при рассмотрении и выплате некоторых грантов. Выделение средств утвердила Ведль-Вильсон. Счетная палата оценила отбор проектов в культурном ведомстве как произвольный и не основанный на понятных критериях. Потенциальным другим заявителям не были обеспечены равные возможности.

В ведомстве не была установлена обязательная процедура проверки заявок на финансирование, кроме того, отсутствовала прозрачная профессиональная и содержательная оценка. Речь идет о 13 проектах на 2025 год общим объемом около 2,6 миллиона евро из бюджета на "проекты особой политической значимости".

До скандала с растратой бюджетных средств Сара Ведль-Вильсон провела на своем посту менее года: ее предшественник Джо Чиало ушел в отставку в мае 2025 года из-за сокращений бюджета в сфере культуры.

