Спорт

Бывший вратарь сборной Израиля Ариэль Аруш объявил о завершении карьеры

время публикации: 24 апреля 2026 г., 13:05 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 13:12
AP Photo/Ariel Schalit

38-летний израильский голкипер Ариэль Аруш объявил о завершении карьеры.

Он защищал ворота клубов "Бейтар" (Иерусалим) (обладатель Кубка Израиля 2009 года и Кубка Тото 2010 года), "Маккаби" (Нетания), "Апоэль" (Тель-Авив), "Анортосис" (Фамагуста, Кипр), "Апоэль" (Беэр-Шева) (обладатель Кубка и Суперкубка Израиля 2022 года), "Спарта" (Роттердам, Нидерланды), "Нитра" (Словакия), "Херенвеен" (Нидерланды), "Ашдод".

С 2010 года Ариэль Аруш защищал ворота сборной Израиля. За национальную команду он провел 20 игр.

Он признавался лучшим вратарем чемпионата Кипра.

