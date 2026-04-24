Полиция: к убийству Иману Биньямина Залики причастны 10 человек, все несовершеннолетние

время публикации: 24 апреля 2026 г., 13:19 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 13:19

Полиция сообщает, что суд наложил запрет на публикацию подробностей расследования убийства 21-летнего Иману Биньямина Залики из Петах-Тиквы из-за того, что все подозреваемые в причастности к этому преступлению несовершеннолетние.

По сообщению новостной службы "Кан", ключевой подозреваемый в убийстве арестован в пятницу утром. Walla же со ссылкой на полицию сообщает, что по этому делу никто не был арестован, и полиция пытается установить, кто именно из десятка причастных подростков ударил Иману Биньямина Залику ножом.

Из-за большого общественного резонанса расследование было передано в подразделение по борьбе с преступностью округа Шарон.

