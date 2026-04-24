24 апреля 2026
24 апреля 2026
24 апреля 2026
последняя новость: 14:51
24 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Главным тренером сборной Саудовской Аравии стал бывший наставник "Маккаби"

время публикации: 24 апреля 2026 г., 14:03 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 14:09
Главным тренером сборной Саудовской Аравии стал бывший наставник "Маккаби"
Главным тренером сборной Саудовской Аравии назначен Йоргос Донис, сообщает сайт Федерации футбола Саудовской Аравии.

Грек будет руководить командой в матчах чемпионата мира.

Контракт рассчитан до июля 2027 года.

Йоргос Донис выступал в чемпионатах Греции и Англии. Двукратный чемпион Греции в составе "Панатинаикоса".

Он тренировал клубы в Греции, на Кипре, в ОАЭ и Саудовской Аравии.

В 2020 году Йоргос Донис тренировал тель-авивский "Маккаби".

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 апреля 2026

Сенсация Кубка Португалии. В финал вышел клуб второго дивизиона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 апреля 2026

Бывший вратарь сборной Израиля Ариэль Аруш объявил о завершении карьеры
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 апреля 2026

ВВС. ФИФА отклонила предложение команды Трампа. Италия не заменит Иран
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 апреля 2026

Через 10 лет после сенсационного триумфа "Лестер" вылетел в третий дивизион