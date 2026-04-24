Главным тренером сборной Саудовской Аравии стал бывший наставник "Маккаби"

Главным тренером сборной Саудовской Аравии назначен Йоргос Донис, сообщает сайт Федерации футбола Саудовской Аравии.

Грек будет руководить командой в матчах чемпионата мира.

Контракт рассчитан до июля 2027 года.

Йоргос Донис выступал в чемпионатах Греции и Англии. Двукратный чемпион Греции в составе "Панатинаикоса".

Он тренировал клубы в Греции, на Кипре, в ОАЭ и Саудовской Аравии.

В 2020 году Йоргос Донис тренировал тель-авивский "Маккаби".