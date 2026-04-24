Главным тренером сборной Саудовской Аравии стал бывший наставник "Маккаби"
время публикации: 24 апреля 2026 г., 14:03 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 14:09
Главным тренером сборной Саудовской Аравии назначен Йоргос Донис, сообщает сайт Федерации футбола Саудовской Аравии.
Грек будет руководить командой в матчах чемпионата мира.
Контракт рассчитан до июля 2027 года.
Йоргос Донис выступал в чемпионатах Греции и Англии. Двукратный чемпион Греции в составе "Панатинаикоса".
Он тренировал клубы в Греции, на Кипре, в ОАЭ и Саудовской Аравии.
В 2020 году Йоргос Донис тренировал тель-авивский "Маккаби".
