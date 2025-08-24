x
24 августа 2025
|
последняя новость: 14:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 августа 2025
|
24 августа 2025
|
последняя новость: 14:30
24 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Взрыв в "Детском мире" в Москве, есть погибший и раненые

Россия
Погибшие
время публикации: 24 августа 2025 г., 13:42 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 14:04
Взрыв в "Детском мире" в Москве, есть погибший и раненые
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Днем 24 августа в здании Центрального детского магазина (ЦДМ, "Детский мир") на Лубянке, в центре Москвы, прогремел взрыв, есть погибший.

Судя по имеющимся данным, один человек погиб, есть раненые. Двое пострадавших госпитализированы.

Власти Москвы пока заявляют о "технической неисправности оборудования".

Полиция столицы РФ объявила о "разгерметизации баллона".

Поступали сообщения о пожаре, которые вскоре были опровергнуты.

Место происшествия оцеплено.

Информация уточняется.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook