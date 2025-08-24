Взрыв в "Детском мире" в Москве, есть погибший и раненые

Днем 24 августа в здании Центрального детского магазина (ЦДМ, "Детский мир") на Лубянке, в центре Москвы, прогремел взрыв, есть погибший.

Судя по имеющимся данным, один человек погиб, есть раненые. Двое пострадавших госпитализированы.

Власти Москвы пока заявляют о "технической неисправности оборудования".

Полиция столицы РФ объявила о "разгерметизации баллона".

Поступали сообщения о пожаре, которые вскоре были опровергнуты.

Место происшествия оцеплено.

Информация уточняется.