24 августа 2025
24 августа 2025
Мир

Ким Чен Ын проконтролировал испытания новейших ракет-перехватчиков

Корея
Испытания
время публикации: 24 августа 2025 г., 13:37 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 13:44
Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Верховный руководитель КНДР Ким Чен Ын лично проконтролировал испытаниях двух новейших ракет-перехватчиков, разработанных в Северной Корее. На стрельбах присутствовали представители военного командования и политического руководства КНДР.

"В ходе стрельбы оценено, что новейшая зенитно-ракетная система имеет превосходную боевую реактивность в отношении различных воздушных целей, включая ударные беспилотники и крылатые ракеты, а способ ее действия и реакции основан на оригинальной и специальной технологии", – сообщает агентство ЦТАК.

Отметим, что несколькими днями ранее глава КНДР встретился с солдатами и офицерами-участниками российской войны против Украины. Он почтил память погибших воинов и вручил солдатам государственные награды. Награды, которых военные были удостоены посмертно, были прикреплены к портретам павших.

По оценке южнокорейской разведки, в Россию было направлено около 15000 военнослужащих из КНДР, которые принимали участие в боях в Курской области. Ожидается, что для восстановительных работ в регион будут направлены тысячи военных строителей и саперов.

