24 августа 2025
24 августа 2025
24 августа 2025
последняя новость: 23:36
24 августа 2025
Из-за украинского удара по аэропорту Санкт-Петербурга самолет с российскими туристами сел в Таллине

время публикации: 24 августа 2025 г., 22:11 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 22:22
Cамолет авиакомпании Almasria Universal Airlines, направлявшийся из Шарм аш-Шейха в Санкт-Петербург в ночь на 24 августа был вынужден совершить посадку в эстонской столице в связи с закрытием аэропорта "Пулково" из-за удара украинских беспилотников.

"Самолет был перенаправлен на посадку в Таллин, так как в аэропорту "Пулково" он приземлиться не мог из-за временного закрытия", – сообщила изданию Postimees руководитель по коммуникациям и маркетингу Таллиннского аэропорта Маргот Хольтс.

Египетский лайнер приземлился в Таллине в 5:33 утра и вылетел в аэропорт назначения в 11:08. На всем протяжении стоянки экипажу и пассажирам было запрещено покидать самолет.

