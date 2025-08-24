Из-за украинского удара по аэропорту Санкт-Петербурга самолет с российскими туристами сел в Таллине

Cамолет авиакомпании Almasria Universal Airlines, направлявшийся из Шарм аш-Шейха в Санкт-Петербург в ночь на 24 августа был вынужден совершить посадку в эстонской столице в связи с закрытием аэропорта "Пулково" из-за удара украинских беспилотников.

"Самолет был перенаправлен на посадку в Таллин, так как в аэропорту "Пулково" он приземлиться не мог из-за временного закрытия", – сообщила изданию Postimees руководитель по коммуникациям и маркетингу Таллиннского аэропорта Маргот Хольтс.

Египетский лайнер приземлился в Таллине в 5:33 утра и вылетел в аэропорт назначения в 11:08. На всем протяжении стоянки экипажу и пассажирам было запрещено покидать самолет.